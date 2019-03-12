طرح البرومو الرسمي للفيلم الهندي الجديد"كالانك"

طرحت الشركة المنتجة للفيلم الهندي الجديد كالانك، البرومو الرسمي للفيلم المنتظر طرحه قريبًا بدور العرض.



وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي مثير، عن قصة ملحمية، في حقبة الاربعينات المضطربة في الهند، وهي مثل الأساطير الهندية، والذي يقوم بإخراجها سانجاي ليلا بهنسالي، الذي قام بإخراج الفيلم التاريخي المثير للجدل بادمافات.



ويشار إلى أن الفيلم بطولة مجموعة من النجوم ومن بلينهما عليات بهات، فارون داوان، مادوري ديسكت، وسوناكشي سينها، وأديتيا روى كابور، وسانجاي دوت.



