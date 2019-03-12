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الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:49 م

تعيين ممثل مسرحي رئيسًا جديدًا للحكومة في بيرو

تعيين ممثل مسرحي
وكالات
dostor.org/2549995

عين رئيس البيرو "مارتن فيزكارا" الاثنين، المحامي سلفادور ديل سولار، رئيسا للوزراء، بحسب ما أعلنت الأمانة العامة للرئاسة.

وأقسم "سولار"، المعروف كممثل مسرحي أيضا، اليمين الدستورية مع الأعضاء الثمانية عشرة في الحكومة الجديدة التي تضمَ 9 نساء. ويخلف "ديل سولار" البالغ من العمر 48 عاما، سيزار فيلانويفا، الذي استقال الجمعة بعد 11 شهرا على رأس الحكومة.

وبعد مسيرة طويلة في المسرح ثمّ في السينما والتلفزيون، بات سولار وزيرا للثقافة عام 2016 تحت رئاسة "بيدرو بابلو كوزينسكي" (2016-2018).

وحينها أصبح على معرفة بالرئيس الحالي "مارتن فيزكارا" الذي كان وزيرا للنقل، واستقال "ديل سولار" من تلك الحكومة أواخر عام 2017 احتجاجا على منح العفو للرئيس الأسبق "ألبرتو فوييموري" المدان بجرائم ضد الإنسانية.

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