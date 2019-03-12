الكويت تؤكد دعمها لإعادة التوازن والاستقرار لأسواق النفط

نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" الرسمية عن مسئول نفطي كويتي قوله، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تدعم الجھود الدولیة الرامیة إلى إعادة التوازن والاستقرار لأسواق النفط، على نحو یحقق المنفعة المشتركة للدول المصدرة والمستوردة للخام.



وقال وكیل وزارة النفط الكویتیة بالوكالة الشیخ طلال ناصر العذبي الصباح، إن جھود إعادة التوازن والاستقرار لأسواق النفط والالتزام "العالي" باتفاق خفض إنتاج النفط من أعضاء أوبك وكبار المنتجین خارجھا أدى إلى حدوث تحسن ملحوظ في السوق النفطیة العالمیة.



جاءت تصريحات الشيخ طلال في كلمة ألقاھا نیابة عن وزیر النفط الكويتي خالد الفاضل خلال مؤتمر نظمته منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".