البيت الأبيض يرفض استبعاد العفو عن "مانافورت"

رفض البيت الأبيض قرار استبعاد دونالد ترامب بإصدار عفو رئاسي لمدير حملته السابقة بول مانافورت، بعد أن حكم على الأخير الأسبوع الماضي بالسجن لمدة 47 شهرًا، بتهمة الاحتيال في البنوك والضرائب، والجرائم التي كشف عنها، المستشار الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مويلر خلال محاكمته، وفقا لموقع الاندبندنت.



فيما قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب بالديموقراطية، إنها تعتقد أن عملية الإقالة "مثيرة للخلاف" وأن السيد ترامب "لا يستحق كل هذا العناء" في حين هاجمت السناتور المخضرم فيرمونت بيرني ساندرز خطة ميزانية الرئيس الجديدة.