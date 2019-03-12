بالإنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية للقطاع المصرفى

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف أعلن من خلاله أن النمو الاقتصادى المصرى القوى قد دفع وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتمانى لتثبت نظرتها ‏الإيجابية للقطاع المصرفى المصرى، وذلك في ظل تطبيق البنك المركزي استراتيجية الشمول المالى.



وتابع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن استراتيجية البنك المركزى للشمول المالى، تهدف إلى العمل على تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية وتكنولوجية مناسبة، بجانب تحقيق الحماية المالية للمستهلك والاهتمام بالتثقيف والتوعية المالية، وكذلك تطوير خدمات مالية تلبى احتياجات كل فئات المجتمع، مع الاهتمام بدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.



وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن زيادة معدل النمو الاقتصادي، حيث ارتفع إلى 5.3% خلال عام 2018، مقارنة بـ4.3% خلال عام 2016، و2.9% خلال عام 2014، و2.2% خلال عام 2012، مضيفًا أن إجمالى الاستثمارات المحلية قد شهدت ارتفاعًا أيضًا حيث وصلت إلى 721.1 مليار جنيه خلال عام 2017-2018، مقارنة بـ 392 مليار جنيه خلال عام 2015-2016، و265.1 مليار جنيه خلال عام 2013-2014، و246.1 مليار جنيه خلال عام 2011-2012.



وفي نفس السياق، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن حجم الودائع قد ارتفع إلى 3.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة بـ3.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017، و2.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016، وكذلك ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 44 مليار دولار بنهاية فبراير 2019، مقارنة بـ42.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2018، و26.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2017.



وفي المقابل، أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن معدل البطالة قد شهد انخفاضًا، حيث وصل إلى 8.9% خلال الربع الرابع من عام 2018، مقارنة بـ 11.8% خلال عام 2017، و12.5% خلال عام 2016، وكذلك انخفضت نسبة القروض المتعثرة لإجمالي القروض، حيث وصلت إلى 4.4% بنهاية سبتمبر عام 2018، مقارنة بـ5.3% بنهاية سبتمبر عام 2017، و5.9% بنهاية سبتمبر عام 2016، فيما كانت تبلغ 19.3% عام 2007.