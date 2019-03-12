"زراعة كفر الشيخ" تشكل لجان فحص لمساحات القمح بالمحافظة

أعلن المهندس محمد السيد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، عن تشكيل لجان لفحص المساحات المنزرعة بمحصول القمح بزمام المحافظة بالتجاور وبالتنسيق مع الإدارات الزراعية.



وقال "عبد الله"، أنه فى حالة وجود أى إصابة بالصدأ يتم عمل حزام والعلاج فورًا وإعداد تقرير يومى، مشددًا على لجان المرور بتحرى الدقة فى فحص مساحات القمح والعرض عليه يوميًا أولًا بأول.



وأكد "عبد الله"، أن المزارعين يقومون حاليًا برش مساحات القمح بالمبيدات ضد الفطريات والأصداء والبياض الدقيقى، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح بمحافظة كفر الشيخ 225303 فدان على مستوى المحافظة من إجمالى 2712552 فدان على مستوى محافظات الجمهورية.

