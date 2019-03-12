القاهرة : الثلاثاء 12 مارس 2019
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الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:43 م

تحرير 1684 مخالفة مرورية ورفع 995 أشغال متنوع في البحيرة

تحرير 1684 مخالفة
معوض هويدي
dostor.org/2549984

قاد اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، اليوم الثلاثاء، حملة لضبط الخارجين عن القانون، والعناصر الإجرامية واستهداف البؤر الإجرامية.

أسفرت الحملة التي شارك فيها اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية، عن ضبط هاربين من تنفيذ 1599 حكما قضائيا، وتحرير 1684 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، والسير في الممنوع، والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، وسير عكس الاتجاه، وانتهاء رخصة قيادة.

وتمكنت إدارة شرطة المرافق في البحيرة، من إزالة 995 إشغالات ثابتة ومتحركة بشوارع المدن والمركز، وتحررت المحاضر اللازمة، تهميدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الوقائع.

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