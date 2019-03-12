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فن
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:43 م

الفنانة Julia Varley ضيفة شرف مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

الفنانة Julia Varley
حسين الجندي
dostor.org/2549983

يستضيف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بدورته الرابعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، خلال الفترة من (1-7 إبريل 2019)، الفنانة العالمية Julia Varley "چوليا ڤارلي"، كضيفة من ضيوف شرف المهرجان.

وكشف رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي أن چوليا ستقدم محاضرة تطبيقية مستوحاة من عملها على دراماتورجيا الممثلة، وتهدف المحاضرة التطبيقية- من خلال اللقاء بممثلات مصريات وعربيات ودوليات- تقديم أسلوب چوليا في العمل على التمثيل من خلال الصوت والحركة والحضور والتجسيد والتلوين، وهو الأسلوب الذي يمكن الممثلة من التعامل مع دورها باستقلالية وبدمج لمنظورها الشخصي، ويمثل هذا الإسهام جانبا مهما في فعاليات المهرجان من حيث أنه يطرح منظورا مغايرا ونقديا لوضعية الممثلة داخل العمل الأدائي.

وقالت نورا أمين، المنسق العام بالمهرجان: إن چوليا ڤارلي تعد من أعمدة مسرح الأودين الدانماركي الذي أسسه يوجينيو باربا منذ ما يزيد على خمسين عاما، چوليا ممثلة ومخرجة وكاتبة، كما أنها تعمل كمدربة تمثيل منذ أعوام عديدة، فقد طورت أسلوبها الخاص لتطوير فن التمثيل بالعمل مع الممثلات والمؤديات من النساء لاستثمار خبراتها التمثيلية الشخصية من خلال عملها بمسرح الأودين لتأسيس منظور خاص يدعم النساء العاملات بالمسرح في جميع أنحاء العالم.

وأضافت: وأسست چوليا شبكة ماجدالينا العالمية للنساء العاملات بالمسرح (1986)، وهي الشبكة الأولى من نوعها في المجال المسرحي منذ عدة عقود، ونتج عنها عدة مهرجانات مسرحية في جميع أنحاء العالم، وكذلك مهرجان "ترانزيت" الذي تنظمه چوليا بمسرح الأودين بالدانمارك.

ولدت چوليا عام 1954 في لندن ثم انتقلت لمسرح الأودين في الدانمارك منذ عام 1976، وقد شاركت يوجينيو باربا منذ عام 1990 في تأسيسه للمدرسة الدولية للمسرح الأنثروبولوچي وجامعة المسرح الأوراسي. صدرت الترجمة العربية لكتابها ”أحجار من الماء“ في عام 2016 عن الهيئة العربية للمسرح، وهو العمل الذي يلخص مسيرتها ومنظورها في المسرح. يعقب محاضرة چوليا ڤارلي التطبيقية توقيع للكتاب.

"شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى" هو أول مهرجان تسابقى عالمى أو دولى يختص بالشباب على أرض سيناء وتحديدا بشرم الشيخ مدينة السلام فى إحتفالية كرنفالية تنعش السوق السياحى والثقافى والفنى لمحافظة جنوب سيناء من خلال استقطاب كل نجوم العالم ليجتمعون على أرض مصرنا الحبيبه فى تظاهرة ثقافية فنية وحضارية تعكس مدى أهمية وقيمة الدور الذى تلعبه الثقافة والفن لفتح آفاق لسوق جديدة بشرم الشيخ.

الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى ترأسها شرفيا سيدة المسرح العربى النجمة القديرة سميحة أيوب، بينما يرأس اللجنة العليا للمهرجان النجم القدير محمد صبحي ورئيس المهرجان المخرج المسرحى والفنان مازن الغرباوى والمنسق العام للمهرجان الفنانة نورا أمين أما الدكتورة إنجى البستاوى فهى المدير التنفيذى للمهرجان، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

الفنانة Julia Varley ضيفة شرف مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
الفنانة Julia Varley ضيفة شرف مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
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