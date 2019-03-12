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الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:41 م

ضبط 8000 لتر مواد بترولية مدعمة بمحطة وقود في البحيرة

ضبط 8000 لتر مواد
معوض هويدي
dostor.org/2549979

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق، وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

أسفرت الحملة التي شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وكمال راشد وكيل وزارة التموين، عن ضبط "عبد الهادى ا ع" 39 سنة صاحب محطة رصيف لتمويل السيارات بقرية درشا التابعة لمركز الدلنجات؛ لقيامه بتجميع مواد بتروليه مدعمة "سولار - بنزين 80" لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وضبط بحوزته كمية 5000 لتر سولار، 3000 لتر بنزين 80 بإجمالـى مضبوطات كمية 8000 لتر مواد بتروليه مدعمة.

كما تم ضبط "عطا ع ع" 32 سنة تاجر أسماك ومقيم بقرية كتاكت التابعة لمركز أبو حمص؛ لحيازته كميات من كراتين الأسماك والسردين المجمدة منتهية الصلاحيه وغير صالحه للإستهلاك الأدمي وتخزينها داخل عنبر مأجر له بثلاجة علي الطريق الزراعى السريع بدائرة مركز كفر الدوار، وضبط بحوزته كمية 2.637 طن أسماك وسردين مجمدة.

وتم ضبط "عطيات م ع" 39 سنة صاحبة محل لبيع الأعلاف بقرية نفره التابعة لمركز دمنهور لحيازتها وعرضها للبيع أعلاف مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها وضبط بحوزتها 2 طن أعلاف، كما تم ضبط "رامى ع ف" 46 سنة صاحب مخبز بلدي بمركز دمنهور لقيامه بالإستيلاء والتصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% والمحظور تداوله بالأسواق وبيعه بالسوق السوداء محققًا أرباح غير مشروعة، وبمراجعة الفواتير والسجلات وعمل محاسبه تبين استيلائه وتصرفه فى كمية 650 كيلو دقيق بلدى مدعم، وضبط "سعيد ع ا" صاحب محل لبيع المبيدات الزراعيه والحشرية بمدينة النوبارية لحيازة وعرضه للبيع أقراص مبيدات حشرية مجهولة المصدر وبدون فواتير داله على مصدرها، وضبط بحوزته 42 قرص مبيد حشرى لتبخير القمح.

كما تم ضبط "رامى ع ف" صاحب محل لبيع الحدايد والبويات بقرية دنشال التابعة لمركز دمنهور لحيازة وعرضه للبيع بويات منتهية الصلاحية، وضبط بحوزته 32 عبوة، تحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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