القاهرة : الثلاثاء 12 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:11 م

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"
مصر
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:40 م

وزير الدفاع يشهد تكريم عدد من قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة
أ ش أ
dostor.org/2549977

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير 2019.

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم فيها الشكر والاعتزاز للقوات المسلحة لما أحاطتهم به طوال خدمتهم من كريم الرعاية والاهتمام في تقاليد أصيلة ستظل رباطًا مقدسًا بينها وبين أبنائها سواء كانوا في الخدمة أو خارج الخدمة من منطلق أدائهم لواجباتهم التي يحملون أمانتها، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل دائمًا المدرسة العليا للوطنية وميدانًا للتضحية والعطاء من أجل مصر.

وقلد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرًا لجهودهم ولتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وأكد أن القوات المسلحة ستظل دائمًا تتبوأ مكاناتها المرموقة بفضل جهود أبنائها المخلصين الذين لم يبخلوا يومًا على بذل كل غالٍ ونفيس من أجل رفعة شأن القوات المسلحة، وأن القادة المحالين للتقاعد قدموا نموذجًا يحتذى به في خدمة الوطن من أجل رفعة شأنه وعلو رايته في كل لحظاته التاريخية التي مر بها.

وأشار إلى أن نقل مسئولية القيادة من جيلٍ إلى جيل يعد من التقاليد العسكرية الأصيلة التي تحرص عليها القوات المسلحة التي قدمت على مدار تاريخها نخبة من أعظم القادة الذين تمسكوا بمبادئ العسكرية المصرية وقيمها ومسئوليتها تجاه الوطن.

كما وجه القائد العام الشكر لأسر القادة المكرمين لما تحملوه من مسئولية اجتماعية ضخمة في رعاية الأبناء وتربيتهم على القيم النبيلة من أجل إعداد أجيال قادرة على العمل والعطاء في المستقبل.

حضر الاحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ اسبوع

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ أقل من شهر

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

منذ أقل من شهر

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية

الآن

طلب إحاطة للحكومة بشأن استثناء القرى والنجوع من طلاء واجهات العقارات

63 سفينة بحمولات 3.6 مليون طن تعبر قناة السويس اليوم

اليوم.. لجنة استرداد أراضي الدولة تبحث تقنين 280 ألف طلب

السيسي يتسلم أوراق اعتماد السفراء الأجانب بالقاهرة

ads
الأكثر قراءة

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

ارتفاع أسعار الأرز غير المقشور مايو المقبل

الأهلى يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك

تعرف على أسعار تذاكر حفل محمد رمضان بالتجمع الخامس

ألبومات الصور

بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وحى وسط لتعليم الصناعات بالإسكندرية

بالصور.. محافظ دمياط تتفقد مستشفى السرو المركزى

محافظ الوادى الجديد يشارك فى حفل خليفة الدولى لنخيل التمر

"عزيز" يصطحب سفير "كازاخستان" فى زيارة لمتحف سوهاج القومى

رياضة

الأهلى يستعيد الثلاثى المصاب قبل مواجهة شبيبة الساورة الجزائرى

صحيفة: ريال مدريد يخصص 300 مليون يورو لزيدان لتدعيم صفوف الفريق

عودة زيدان ومواجهة أتلتيكو مع اليوفى الأبرز في الصحف الإسبانية

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

ارتفاع أسعار الأرز غير المقشور مايو المقبل

الأهلى يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك

تعرف على أسعار تذاكر حفل محمد رمضان بالتجمع الخامس

ads
كشكول

أمين الجامعة العربية: الشعب الجزائري استطاع أن يدير أزمته دون دم أو صراع

بالصور.. جامعة عين شمس تستضيف إمام وخطيب مسجد النور بالعباسية

عبدالغفار: اتحاد جامعات أفريقيا هدفه التطورات اللازمة للنهوض بالتعليم العالي

شيخ الأزهر: تدشين المقر الإقليمي لاتحاد جامعات أفريقيا حدث تاريخي

بالصور.."حقك تنظمي" ندوة توعوية بتعليم جنوب سيناء

الأمصار

تجديد المظاهرات في الجزائر بعد "تمديد بوتفليقة لحكمه"

نقابة الموسيقى التونسية تشطب مطربا نهائيا لتكرار غنائه في إسرائيل

تقرير أمريكي: إيران تستغل الحرب الإلكترونية لزعزعة الاستقرار

قمة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد تتصدر عناوين الصحف الإيطالية

تعرف على أسباب عودة زيدان إلي تدريب ريال مدريد

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

فتاة تقطع يدها للحصول على تعويض 400 ألف يورو

خبيرة لغة الجسد: ميجان وكيت تريدان نبذ الخلافات أمام العامة

فيديو يوضح معجزة نجاة امرأة من الموت بالقطار

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

المكملات الغذائية تعزز نمو الرضع المبتسرين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎