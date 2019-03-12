وزير الدفاع يشهد تكريم عدد من قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير 2019.



وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم فيها الشكر والاعتزاز للقوات المسلحة لما أحاطتهم به طوال خدمتهم من كريم الرعاية والاهتمام في تقاليد أصيلة ستظل رباطًا مقدسًا بينها وبين أبنائها سواء كانوا في الخدمة أو خارج الخدمة من منطلق أدائهم لواجباتهم التي يحملون أمانتها، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل دائمًا المدرسة العليا للوطنية وميدانًا للتضحية والعطاء من أجل مصر.



وقلد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرًا لجهودهم ولتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.



وأكد أن القوات المسلحة ستظل دائمًا تتبوأ مكاناتها المرموقة بفضل جهود أبنائها المخلصين الذين لم يبخلوا يومًا على بذل كل غالٍ ونفيس من أجل رفعة شأن القوات المسلحة، وأن القادة المحالين للتقاعد قدموا نموذجًا يحتذى به في خدمة الوطن من أجل رفعة شأنه وعلو رايته في كل لحظاته التاريخية التي مر بها.



وأشار إلى أن نقل مسئولية القيادة من جيلٍ إلى جيل يعد من التقاليد العسكرية الأصيلة التي تحرص عليها القوات المسلحة التي قدمت على مدار تاريخها نخبة من أعظم القادة الذين تمسكوا بمبادئ العسكرية المصرية وقيمها ومسئوليتها تجاه الوطن.



كما وجه القائد العام الشكر لأسر القادة المكرمين لما تحملوه من مسئولية اجتماعية ضخمة في رعاية الأبناء وتربيتهم على القيم النبيلة من أجل إعداد أجيال قادرة على العمل والعطاء في المستقبل.



حضر الاحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم.