"استحمار كوكب الفيسبوك".. كتاب جديد يحلل مفاهيم مستخدمي السوشيال ميديا

صدر حديثا عن دار فصلة للنشر والتوزيع كتاب "استحمار كوكب الفيسبوك" للمؤلف مينا عادل جيد، حيث يرصد مفهوما جديدا "للاستحمار" المتمثل في مواقع التواصل الاجتماعي.



ويكشف الكاتب في عدة فصول، ما يحدث الآن بالفعل من مفاهيم مغلوطة على كوكب الفيسبوك، كما يحلل كيف يتم التلاعب بنا وتضليلنا وخداعنا واستحمارنا واستخدامنا في تنفيذ أغراض الأخرين وتلبية احتياجاتهم الأنانية في الشهرة والمال والسلطة، بشكل ساخر وبكتابة شيقة تمتزج بين الفصحى والعامية المصرية.



ويقول الكاتب مينا عادل لـ"الدستور" إن بداية فكرة الكتاب جاءت له مع كثرة الشائعات المنتشرة على الفيسبوك والأخبار المجتزأة أو الزائفة، وفوضى المعلومات، واستخدام الخطاب العاطفي كبديل للحقيقة، واختلاط الحقيقة بوجهة النظر أو الرأي، والتحريض على العنف والكراهية المنتشر على الفيسبوك.



ويضيف: الكتاب اشتغلت عليه تقريبا سنة، وهي خطوة بعتبرها مغامرة لأن هذا الحقل من الموضوعات ما زال جديدا ولم يأخذ حقه في البحث، والتحليل، ولكني قررت أن أقتحم هذا الملف لخوفي الشخصي على قيمة الحقيقة والحد من انتشار الاستحمار.