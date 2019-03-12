تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي

أصيب ركاب القطار رقم ٨٩ المكيف القادم من محافظة أسوان في طريقه للقاهرة، بحالة من الهلع والذعر؛ بسبب انبعاث أدخنة كثيفة من إحدى العربات بالقطار نتيجة احتكاك الفرامل بمجموعة العجل "البوجي"، فعلى الفور انتقلت سيارات المطافىء وتم السيطرة على الموقف أثناء توقف القطار بمحطة سكة حديد ملوي جنوب المنيا.



كان اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا تلقى إخطارًا من المقدم أحمد عبد الهادي مأمور قسم شرطة ملوي، بانبعاث أدخنة من إحدى العربات بقطار أثناء توقفه بمحطة سكة حديد ملوي، فانتقلت القيادات الأمنية بصحبة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لمكان توقف القطار وتمكنوا من السيطرة على الأمر بالقطار والمحطة.



وقال مصدر داخل محطة سكك حديد ملوي إنه أثناء توقف القطار رقم ٨٩ المكيف القادم من أسوان في طريقه للقاهرة تصاعدت أدخنة من إحدى العربات مؤخرة القطار نتيجة قوة الرباط أثناء التوقف فأحدثت الفرامل احتكاك بمجموعة العجلة "البوجي"، وبسبب تطاير الورق وأكياس البلاستيك التصقت بمجموعة العجل مما حدث اشتعال وانبعاث الأدخنة الكثيفة.



وقام على الفور مسئولو السكة الحديد في محطة ملوي بالتعامل مع الحادث بطفايات الحريق، وتمكنوا من إخماد مصدر انبعاث الأدخنة، وتم الكشف على العربة وقرروا صلاحيتها واستأنف القطار رحلته إلى القاهرة.