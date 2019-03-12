عودة أكثر من 700 لاجئ لسوريا خلال الــ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين أن 722 لاجئا عادوا إلى سوريا من لبنان والأردن، من بينهم 87 لاجئا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 635 شخصا (بينهم 191 امرأة و324 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".



وذكر المركز الروسي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن 167 نازحا عادوا كذلك خلال الــ 24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا.



وأضاف البيان أن الجانب الروسي نفذ عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.16 طن إلى بلدة "ميدعا" بريف دمشق، مشيرا إلى أن مؤسسة "قاديروف" الخيرية الشيشانية وزعت طنا من الخبز على الأهالي.



وأوضح البيان أن الصين سلمت 360 مجموعة من أجهزة الكومبيوتر ومعدات المكاتب كمساعدة إنسانية إلى السلطات السورية، لافتا إلى أن وحدات سلاح المهندسيين السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير أراض من الألغام على مساحة 3.2 هكتار (الهكتار يعادل نحو 10 آلاف متر مربع)، حيث اكتشفت ودمرت 23 عبوة ناسفة.