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الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:25 ص

استعدادات مكثفة لاستقبال المولد الرجبي بطنطا

استعدادات مكثفة لاستقبال
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2549821

تشهد مدينة طنطا استعدادات مكثفة لاستقبال الزائرين والمريدين للاحتفال بالمولد "الرجبي" للعارف بالله السيد أحمد البدوي والذي يبدأ غدًا الأربعاء ويستمر حتى الخميس.

تضمنت الاستعدادات تكثيف الحملات الأمنية بالساحة الأحمدية ومناطق الاحتفال حيث وفرت مديرية أمن الغربية بقيادة اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية الخدمات المناسبة لضمان الاحتفال بالمولد الرجبي أو المولد الصغير للسيد البدوي بمدينة طنطا في مناخ روحاني دون تجاوزات وتوفير أجهزة كاشفة للمفرقعات ودوريات تجوب الشوارع طوال فترة الاحتفالات.

وتستعد محافظة الغربية لاستقبال زوار شيخ العرب من مصر وبعض الدول العربية والذى يعتبر من أهم المناسبات وتم اقامة ونصب الخيام وحلقات الذكر داخل ساحة المسجد الأحمدي والشوارع المجاورة له وسط توافد المريدين من مختلف الأقاليم والمحافظات الأخرى.

وحددت المحافظة أماكن الاحتفالات الدينية لمشايخ الطرق الصوفية التي تقيم سرادقاتها فى الشوارع المحيطة بساحة المسجد الاحمدي لحلقات الذكر ومدح الرسول والابتهالات واستضافة شيوخ المديح.

وأكد محافظ الغربية اللواء هشام السعيد، أن الاستعدادات للمولد تضمنت زيادة عدد أفراد الحراسة الأمنية داخل المسجد وعلى صناديق النذور والمقامات والأضرحة ورفع درجات الاستعداد في المستشفيات وتجهيز أجهزة بديلة لتوفير الكهرباء في حالة انقطاعها وتكثيف أعمال النظافة في الشوارع وساحات الاحتفال وإزالة جميع الإشغالات الموجودة حول المسجد وتوفير سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.

ويقيم الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وشيخ الطريقة القصبية احتفالية مساء الخميس بمسجد القصبي بطنطا بحضور كوكبة من علماء التصوف وأتباع الطرق الصوفية.

وترجع "رجبية" السيد البدوي إلى الشيخ محمد الرجبي أحد موردي العارف بالله والذى ظل أسبوعًا يطعم الطعام ويقيم حلقات الذكر عند قدومه لزيارته فأصبحت عادة طيبة وقرر المتصوفون جعل هذه الليلة من الموالد الصغيرة للاحتفال بها كل عام.

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