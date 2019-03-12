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اقتصاد
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:22 ص

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12-3-2019

الريال السعودي
الريال السعودي
هويدا سعيد
dostor.org/2549818

استقر سعر الريال السعودي، أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 12-3-2019، حيث ثبت سعر الريال عند 4.64 جنيه للشراء، و4.67 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

وجاء سعر الريال السعودي في عدد آخر من البنوك العاملة في مصر كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
4.63 جنيه للشراء.
4.67 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:
4.64 جنيه للشراء
4.67 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر:
4.64 جنيه للشراء
4.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة:
4.57 جنيه للشراء
4.7 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية:
4.62 جنيه للشراء
4.67 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib:
4.62 جنيه للشراء
4.66 جنيه للبيع.

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