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اقتصاد
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:18 ص

"السويدي إليكتريك" تنفي توقيع اتفاق لإنشاء محطتي توليد كهرباء

السويدي إليكتريك
السويدي إليكتريك
اكرم عمران
dostor.org/2549815

نفت شركة السويدي إلكتريك، توقيع اتفاق مبدئي مع شركتي ماروبيني اليابانية وأبوظبي لطاقة المستقبل الإماراتية، لإنشاء محطتي توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 500 ميجاوات بخليك السويس وبقدرة 200 ميجاوات بمنطقة رأس غارب بالبحر الأحمر بنظام BOO "الإنشاء والتشغيل والتملك".

وقالت الشركة للبورصة، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية ما زالت في مرحلة الدراسة مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وأن القيمة النهائية للمشروع لم تحدد بعد.

جاء ذلك ردا على ما تم نشره تحت عنوان "مشروع مشترك بين الطاقة المتجددة والسويدي ومصدر بـ250 مليون دولار ".

وحققت الشركة أرباحا بلغت 5.11 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 6.48 مليار جنيه في 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وحققت الشركة إيرادات بلغت 42.49 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل إيرادات بلغت 42.9 مليار جنيه في 2017.

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