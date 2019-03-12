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الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:17 ص

ختام الدورة التدريبية لرفع كفاءة مديري مراكز وأندية كفر الشيخ

صورة من الحدث
صورة من الحدث
مصطفى عنز
dostor.org/2549814

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فعاليات الدورة التدريبية الثالثة لرفع كفاءة مديرى مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة، والتى استمرت على مدار يومين، بقاعة مديرية الشباب والرياضة.

وتضمنت المحاضرات لليوم الثاني ورش تدريبية متنوعة، وألقى المحاضرة الأولى محمد اللقانى، مدير إدارة الطلائع بالمديرية، بشرح كيفية إعداد الخطة وطريقة صياغة التقرير النهائى للمشاريع.

كما أوضح إبراهيم غباشي مدير مركز المعلومات وتدريب الشباب، كيفية تسجيل المشروعات التى سيتم تنفيذها "المتابعه الإلكترونية"، على مستوى الإدارات ومراكز الشباب، ومواعيد تسليم تلك المشاريع.

بينما ألقى شعبان عبد العزيز، مدير إدارة الشئون الادارية بالمديرية، بإلقاء المحاضرة الثالثة، وتحدث عن قانون 182 لسنة 2018م، وتعديلات القانون 89 لسنة 1989م، ومواد قانون التعاقدات مع الجهات الحكومية للضرائب المالية المتوقعة على السلف والمستندات، وعرض أمثلة عملية بذلك.

ومن جانبه، أكد الدكتور عزت إبراهيم محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على استمرار هذه التدريبات بشكل مكثف، لرفع كفاءة العاملين بالمديرية والإدارات ومراكز الشباب والأندية الرياضة، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة فى شتى المجالات.

وقدم وكيل الوزارة، الشكر لكافة المشاركين بالدورة التدريبية من مختلف الإدارات ومراكز الشباب والأندية، والمحاضرين والقائمين على تنفيذ ونجاح هذه العملية التدريبية، معربًا عن سعادته لترحيب المشاركين بتكرار مثل هذه التدريبات.

ختام الدورة التدريبية لرفع كفاءة مديري مراكز وأندية كفر الشيخ
ختام الدورة التدريبية لرفع كفاءة مديري مراكز وأندية كفر الشيخ
ختام الدورة التدريبية لرفع كفاءة مديري مراكز وأندية كفر الشيخ
ختام الدورة التدريبية لرفع كفاءة مديري مراكز وأندية كفر الشيخ
ختام الدورة التدريبية لرفع كفاءة مديري مراكز وأندية كفر الشيخ
ختام الدورة التدريبية لرفع كفاءة مديري مراكز وأندية كفر الشيخ
ختام الدورة التدريبية لرفع كفاءة مديري مراكز وأندية كفر الشيخ
ختام الدورة التدريبية لرفع كفاءة مديري مراكز وأندية كفر الشيخ
ختام الدورة التدريبية لرفع كفاءة مديري مراكز وأندية كفر الشيخ
ختام الدورة التدريبية لرفع كفاءة مديري مراكز وأندية كفر الشيخ
ختام الدورة التدريبية لرفع كفاءة مديري مراكز وأندية كفر الشيخ
ختام الدورة التدريبية لرفع كفاءة مديري مراكز وأندية كفر الشيخ
ختام الدورة التدريبية لرفع كفاءة مديري مراكز وأندية كفر الشيخ
ختام الدورة التدريبية لرفع كفاءة مديري مراكز وأندية كفر الشيخ
ختام الدورة التدريبية لرفع كفاءة مديري مراكز وأندية كفر الشيخ
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