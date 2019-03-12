طلب إحاطة للحكومة بشأن استثناء القرى والنجوع من طلاء واجهات العقارات

وجهت الدكتورة شيرين القشاش عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، استنادًا لحكم المادة " ١٣٤ " والمادة " ٢١٢ " من اللائحة بشأن تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول إلزام المواطنين بطلاء واجهات المنازل إعمالًا لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء، والذى نص في المادة السادسة منه على أنه " لا يصدر القرار بالتصالح إلا بعد التأكد من طلاء واجهة المباني، على أن تراعي اللجان المختصة في ذلك الوضع الخاص بالقرى والنجوع ".



وأوضحت النائبة شيرين القشاش، في طلبها أن المواطنون الأن في حيرة من أمرهم خاصة أبناء محافظة المنوفية فالقانون استثنى القرى والنجوع إلا أن الوحدات المحلية تطلب من المواطنون طلاء منازلهم بالمخالفة للقانون، في حين أن طلاء واجهات العقارات تعد لمسة فنية جميلة تعكس مستوى حضاريًا راقيًا ويجب المشاركة المجتمعية في تجميل المباني والشوارع الرئيسية بالمحافظات ولكن تنفيذ القانون أمر وجوبي على الجميع خاصة أن سكان هذه القرى والنجوع حالتهم الاقتصادية صعبة للغاية وليس لديهم المقدرة على طلاء الوجهات.



وطالبت الدكتورة شيرين القشاش الحكومة تنفيذ المادة السادسة من قانون التصالح في مخالفات البناء ومراعاة البعد الاجتماعى بالنسبة للمواطنين بالقرى والنجوع عند تطبيق القانون.