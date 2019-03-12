ضبط متهم هارب من قضية سطو مسلح بالفيوم

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة الفيوم القبض على عامل خدمات بالإدارة العامة للري، هارب ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضية سطو مسلح وسرقة مواشي تحت تهديد السلاح.



كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث، يفيد بتمكن قوة أمنية من وحدة مباحث مركز الفيوم من ضبط "أحمد م"، 58 سنة عامل خدمات بإدارة الري، هارب ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة القضية رقم 8824 جنايات "سطو مسلح وسرقة مواشي".



تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.