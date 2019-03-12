القاهرة : الثلاثاء 12 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:11 م

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
عالم
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:13 ص

مصادر بالجيش اليمنى: الحوثى يقصف قرى بجنوب الحديدة

مصادر بالجيش اليمنى:
أ ش أ
dostor.org/2549807

قالت مصادر عسكرية بالجيش اليمنى، إن ميليشيات الحوثي استهدفت اليوم الثلاثاء، بالأسلحة الثقيلة عدة قرى ومناطق في مديريات "التحيتا" و"الدريهمى" و"حيس" (جنوب محافظة الحديدة)، في إطار خرقها المتواصل لوقف إطلاق النار.

ونقلت قناة "العربية" عن مأمون المهجمي، المتحدث باسم "ألوية العمالقة" التابعة للجيش اليمني في جبهة الساحل الغربي قوله: "القصف استهدف قرية المتينة في منطقة الجبلية، ما أدى إلى إصابة امرأة وطفلين وإلحاق أضرار مختلفة بمنازل السكان وتدمير مزارع مواشي في القرية".

وأضاف المهجمي أن ميليشات الحوثي استهدفت خلال الساعات الماضية مواقع الجيش في مديرية "الدريهمي"، مستخدمة مختلف الأسلحة، مشيرًا إلى أنه تم التصدى لها وإفشال محاولات تسلل الحوثيين إلى مواقع الجيش.

وأوضح أن الميليشيات استغلت الهدنة وتوقف طائرات تحالف دعم الشرعية عن استهدافها، فجلبت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مواقعها في مناطق جنوب الحديدة وحشدت أعدادًا كبيرة من المقاتلين والدبابات والأسلحة الثقيلة.

وأشار المهجمي إلى أن ميليشيات الحوثي قامت بإعادة نشر مقاتليها في مرتفعات شرق مديرية "حيس" وفي مناطق التماس بمديريات "التحيتا" و"الدريهمي"، وبعض أجزاء من مديرية "بيت الفقيه"، وزرعت كميات كبيرة من الألغام والمتفجرات في الطرقات والمزارع.

وأضاف: "ميليشيات الحوثى تقوم بحملة تجنيد إجبارية واسعة للأطفال والشباب في تلك المناطق وفي مديريتي زبيد والجراحي".

وكان تحالف دعم الشرعية، قد أعلن أمس الإثنين، أنه رصد 39 خرقًا من الحوثيين لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال 24 ساعة، شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة وقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 9 ساعات

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار

منذ يوم

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض

منذ يوم

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية

منذ 5 أيام

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة

منذ 5 أيام

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

منذ 6 أيام

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية

الآن

موعد مباراة مانشستر سيتى ضد شالكة والقنوات الناقلة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12/ 3/ 2019

اعتقال شخصين بتهمة تخريب نظام الطاقة فى فنزويلا

تعرف على أسعار تذاكر حفل محمد رمضان بالتجمع الخامس

ads
الأكثر قراءة

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

تعرف على أسعار تذاكر حفل محمد رمضان بالتجمع الخامس

الأهلى يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك

السيسى يتسلم دعوة للمشاركة فى قمة العشرين

ألبومات الصور

بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وحى وسط لتعليم الصناعات بالإسكندرية

بالصور.. محافظ دمياط تتفقد مستشفى السرو المركزى

محافظ الوادى الجديد يشارك فى حفل خليفة الدولى لنخيل التمر

"عزيز" يصطحب سفير "كازاخستان" فى زيارة لمتحف سوهاج القومى

رياضة

وفاة كوتينيو نجم البرازيل في مونديال 1962

"عاشور" حكمًا لسموحة والإسماعيلي.. و"الصباحي" للجونة والاتحاد

جهاد جريشة حكمًا لمباراة بوروندي والجابون

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

تعرف على أسعار تذاكر حفل محمد رمضان بالتجمع الخامس

الأهلى يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك

السيسى يتسلم دعوة للمشاركة فى قمة العشرين

ads
كشكول

رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية: لدينا 700 جامعة لا تلبي احتياجات السكان

"إستراتيجية إدارة الأزمات والكوارث" ورشة عمل بـ"تربية فنية المنيا"

"البريطانية" تقدم 18 منحة كاملة لـ 3 جهات .. تعرف عليها

رئيس جامعة القاهرة في حوار لـ"كشكول": نحترم الآراء السياسية للطلاب.. ولا نمارس حجراً علي مواقع التواصل

تعليم القاهرة: إبداع البحث العلمي رؤيتنا للتطوير

الأمصار

رئيسة مجلس النواب الأمريكي لا تؤيد مساءلة ترامب

بعد انسحاب بوتفليقة.. ماكرون يدعو لفترة انتقالية في الجزائر

الإمارات: الأولوية في اليمن الشقيق هي للمواجهة مع الحوثي

دخان ثم دوران.. شاهد عيان يروي آخر لحظات الطائرة الإثيوبية

بعد انسحابه من الانتخابات.. فرنسا ترحب بقرار بوتفليقه

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

السجن 6 سنوات لمراهق سرق ملابس نسائية في نيجيريا

5 قطارات تتعطل عن العمل يوميا في البرتغال

افتتاح مقهى للأمهات فقط في رومانيا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

المكملات الغذائية تعزز نمو الرضع المبتسرين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎