مصادر بالجيش اليمنى: الحوثى يقصف قرى بجنوب الحديدة

قالت مصادر عسكرية بالجيش اليمنى، إن ميليشيات الحوثي استهدفت اليوم الثلاثاء، بالأسلحة الثقيلة عدة قرى ومناطق في مديريات "التحيتا" و"الدريهمى" و"حيس" (جنوب محافظة الحديدة)، في إطار خرقها المتواصل لوقف إطلاق النار.



ونقلت قناة "العربية" عن مأمون المهجمي، المتحدث باسم "ألوية العمالقة" التابعة للجيش اليمني في جبهة الساحل الغربي قوله: "القصف استهدف قرية المتينة في منطقة الجبلية، ما أدى إلى إصابة امرأة وطفلين وإلحاق أضرار مختلفة بمنازل السكان وتدمير مزارع مواشي في القرية".



وأضاف المهجمي أن ميليشات الحوثي استهدفت خلال الساعات الماضية مواقع الجيش في مديرية "الدريهمي"، مستخدمة مختلف الأسلحة، مشيرًا إلى أنه تم التصدى لها وإفشال محاولات تسلل الحوثيين إلى مواقع الجيش.



وأوضح أن الميليشيات استغلت الهدنة وتوقف طائرات تحالف دعم الشرعية عن استهدافها، فجلبت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مواقعها في مناطق جنوب الحديدة وحشدت أعدادًا كبيرة من المقاتلين والدبابات والأسلحة الثقيلة.



وأشار المهجمي إلى أن ميليشيات الحوثي قامت بإعادة نشر مقاتليها في مرتفعات شرق مديرية "حيس" وفي مناطق التماس بمديريات "التحيتا" و"الدريهمي"، وبعض أجزاء من مديرية "بيت الفقيه"، وزرعت كميات كبيرة من الألغام والمتفجرات في الطرقات والمزارع.



وأضاف: "ميليشيات الحوثى تقوم بحملة تجنيد إجبارية واسعة للأطفال والشباب في تلك المناطق وفي مديريتي زبيد والجراحي".



وكان تحالف دعم الشرعية، قد أعلن أمس الإثنين، أنه رصد 39 خرقًا من الحوثيين لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال 24 ساعة، شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة وقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا.