سقوط "ديلر" حشيش في قبضة مباحث الفيوم

نجح ضباط مكتب مكافحة المخدرات بالفيوم بالتعاون والتنسيق مع وحدة مباحث المركز في القبض على عاطل بحوزته طربة حشيش بقصد الاتجار.



كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث يفيد بتمكن قوة أمنية مشتركة من مكتب مكافحة المخدرات ووحدة مباحث مركز الفيوم من ضبط "صبحي سيد عبد المحسن" 28 سنة عاطل وشهرته "الديلر" مقيم في اللاهون بدائرة المركز وبحوزته طربة حشيش بقصد الاتجار وزنت 100 جرام ومبلغ مالي من متحصلات البيع وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائه.



تم التحفظ على المضبوطات والقبض على المتهم، وتحرر له المحضر رقم 3474 لسنة 2019 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.