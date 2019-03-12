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الثقافة
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:10 ص

رمسيس مرزوق فى ضيافة معرض دمنهور الرابع للكتاب

رمسيس مرزوق
رمسيس مرزوق
جمال عاشور
dostor.org/2549805

يستمر فرع ثقافة البحيرة فى إقامة فعاليات على هامش معرض دمنهور الرابع للكتاب بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

وتضمنت فعاليات اليوم الخامس بمخيم الطفل تمكين ثقافي والطفل وفنون تشكيلية ورسم على الوجه وورش للمرأة، ومحاضرة عن النظام التعليمي الجديد بعنوان "دور كليات التربية ورياض الأطفال في نشر ثقافة النظام التعليمي الجديد" للدكتور مصطفى حمزة عميد كلية رياض الأطفال والدكتور بهلول سالم عميد كلية التربية النوعية بالنوبارية، تدريها الدكتورة شوق النكلاوي ثم لقاء أدبي مع الموهوبين من مدارس البحيرة المختلفة في مجال الشعر والأدب، بحضور حسن المصري، عمرو الرديني والأديبة نوال شلباية، أعقبها لقاء مع الموهوبين من طلاب الجامعة مع الدكتور محمود عسران، والدكتور فارس عبد الشافي.

وفى سياق آخر، أقيمت الندوة التثقيفية حول وثيقة الأخوة فى الإنسانية يلقيها الشيخ عبد الفتاح البسطراوى والقمص ثاؤفيلس والدكتور بشارة عبد الملك، تقديم أحمد عبد الناصر، بحضور لفيف من شيوخ الأزهر الشريف وكنيسة مطرانية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، أعقبها مناقشة كتاب "قوة مصر الناعمة" للصحفى محمود دوير، أدارها حمدى عبد العزيز بقاعة المؤتمرات وعلى المسرح الرومانى أجواء من المرح وعرض لمسرح عرائس للأطفال، إلى جانب تفقد الفنان الدكتور رمسيس مرزوق معرض صور فوتوغرافية لأبرز معالم البحيرة، أداره الفنان عماد كشك.

أعقبه لقاء مع الدكتور رمسيس مرزوق مدير التصوير السينمائى وتجربته الفنية، أدار اللقاء الفنان عماد كشك بقاعة المؤتمرات، وفى ختام اليوم الخامس أقيم عرض فنى لفرقة كورال قصر ثقافة المحمودية قدموا أجمل الأغانى على المسرح الرومانى بقيادة محمد الجمال ومدير الفرقة إيمان طبانه، أعقبه عرضا فنيا لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية؛ ضمن فعاليات معرض دمنهور الرابع للكتاب بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

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