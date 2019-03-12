"الثورة الأم ودورها في الحياة السياسية المصرية" بثقافة الفيوم

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية أمس بمكتبة الفيوم العامة.



ونظمت المكتبة احتفالية بمناسبة مئوية ثورة 1919 بعنوان "الثورة الأم ودورها في الحياة السياسية المصرية" تحدث خلالها د. إبراهيم مسيحة والشاعر فوزي الرمحي، أدارها محمد سعيد، مؤكدًا أن 1919 ثورة شعبية وسياسية حدثت فى مصر، وكان هدفها المطالبة باستقلال مصر عن بريطانيا وشاركت فيها كل الطبقات.



وأشار الدكتور إبراهيم مسيحة إلى أنه في 8 مارس 1919م ألقى القبض على حمد باشا الباسل ورفاقه سعد باشا زغلول وإسماعيل صدقي ومحمد باشا محمود في منزله، وقادوهم إلى السجن ثم إلى بورسعيد ونُفوا منها إلى جزيرة مالطا، وعندما سمع أهله في الفيوم بهذا النبأ ثار أبناء قبيلته وتوجهوا إلى مركز شرطة إطسا وأسروا المأمور الإنجليزي واشتعلت الاحتجاجات التي انتقلت لباقي قرى المحافظة، ثم المنيا وباقي محافظات الصعيد، والتي اشتعلت بثورة لتحرير الزعماء واتسع نطاقها لتدخل فيها المرأة لأول مرة وحملت شعار الهلال والصليب.



وعقدت المكتبة بمدرسة الشيخ حسن الإعدادية بنين، جلسة حكي عن الفيوم عبر العصور، تناولت خلالها يسرا روبي أحمد تاريخ الفيوم واعتبارها خلال العصر الفرعوني جزء من مقاطعات الوجه القبلي وتمثل أكبر واحة طبيعية في مصر، حيث تشتهر بالسواقي التي صُنعت خصيصا لرفع المياه إلى منسوب أعلى لري الأراضي الزراعية.



وبمدرسة الثانوية بنات، أعدت المكتبة محاضرة بعنوان "التخطيط الفعال واتخاذ القرار"؛ أوضح خلالها محمد محمود صالح مفهوم التخطيط وأهميته في حياتنا وأهدافه والعوامل المؤثرة في اتخاذ القرار، ومن أبرزها العوامل الشخصية والنفسية والتوقيت الخاص باتخاذ القرار.