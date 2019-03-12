بالفيديو.. نساء "داعش" يتعهدن بالولاء للتنظيم

انتشر فيديو يوضح قيام العديد من النساء الداعشيات، المتزوجات من رجال تنظيم داعش الإرهابي، وهم يصرخون على الصحفيين ويلقون عليهم المياه، حيث تم تصويرهم في باغوز، أثناء نقلهم في شاحنات إلى مخيمات اللاجئين، وفقا لموقع صحيفة مترو.



فيما صرخت النساء وهن يرددن،التعهد بالولاء لتنظيم داعش الإرهابي.



وتقول إحدي النساء الداعشيات، لصحفية من وكالة فرانس برس، بأنها غادرت التنظيم، ولكنها سوف تبحث العودة من جديدة في المستقبل.



فيما يعتقد أن حوالي 500 من مقاتلي داعش، ما زالوا في المنطقة، إلى جانب ما يتراوح بين 3000 إلى 4000 مدني.