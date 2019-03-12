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الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:05 ص

المحرصاوي: الأزهر كان وسيظل شامخًا مع تغير الأحوال والأزمان

المحرصاوي: الأزهر
أميرة العناني
dostor.org/2549800

قال الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن الأزهر كان وسيظل شامخًا مع مرور الأزمان وتغير الأحوال، مشيرًا إلى أن الأزهر استطاع الصمود أمام كافة تيارات الاحتلال التى وردت على مصر عبر الزمان، وذلك بسبب منهجه الوسطي المعتدل ودعوته إلى المعايشة السلمية، وذلك لأنه قبلة المسلمين الثانية بعد الكعبة المشرفة بالنسبة لراغبي العلم.

وأضاف خلال كلمته في حفل افتتاح المقر الإقليمي الدائم لشمال إفريقيا لاتحاد الجامعات الإفريقية، المقام حاليًا بقاعة الأزهر للمؤتمرات، أن الأزهر مؤسسة عالمية يدرس فيه أكثر من 100 جنسية يزيد عددهم عن 30 ألف طالب وطالبة، لافتًا إلى أن الأزهر اهتم بجميع الطلاب الوافدين، ويبلغ عدد الطلاب الأفارقة بجامعة الأزهر نحو 5 آلاف طالب وطالبة.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة حصلت على أعلى تصنيف من قبل الاتحاد الإفريقي، موضحًا أن الجامعة تسضيف بداية من الخميس المقبل أولمبيات الجامعات الإفريقية، بجانب استضافتها للمؤتمر الدولى لاتحاد الجامعات الإفريقية في يوليو المقبل، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأتي تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

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