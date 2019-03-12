رئيس جامعة كفر الشيخ: البدء في تجهيز كلية الذكاء الاصطناعي

استقبل الدكتور ماجد عبد التواب القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، وكيل شركة Intercome "IBM" في مصر، لبحث سبل التعاون بين الشركة والجامعة فى إطار الاستعداد لتجهيز كلية الذكاء الاصطناعى، وتجهيز مقوماتها التعليمية، تمهيدًا لبدء الدراسة بها العام المقبل.



وذلك بحضور المهندس هشام فتحي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وفريق العمل بالشركة، والاستشاري الدكتور محمد نصير.



وقد صرح رئيس الجامعة، أنه تم استعراض مجالات التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى بحث إمكانية دعم البنيية التحتية لكلية الذكاء الاصطناعى، والاهتمام بمخرجات الكلية فى مجال الاتصالات، تمهيدًا لتطبيق مفاهيم الذكاء الاصطناعى فى مؤسسات المحافظة.



وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا التوجه يأتى فى إطار توجيهات واهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لدعم مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتمكين الرقمى، ومجال الذكاء الاصطناعى، فضلًا عن المساهمة فى تنفيذ مبادرة السيد الرئيس "منصة المليون مبرمج"، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع جدول زمنى مستقبلى للتعاون المتوقع بين الجانبين.



ومن جانبه، أشاد وكيل شركة Intercome "IBM" فى مصر باستحداث كلية للذكاء الاصطناعى فى جامعة كفر الشيخ، لافتًا أن هذه الخطوة تُضاف إلى سجل الجامعة الحافل بكل جديد فى الثقافة والعلوم وغيرها من المجالات.

