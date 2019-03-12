محافظ كفر الشيخ: نبحث برتوكول مع الأوقاف للاستفادة من أراضيها

ناقش الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، مع عدد من مسئولي المحافظة، سبل استغلال أراضي الأوقاف بشمال المحافظة، في إطار خطة الدولة لتعظيم استثمار الأراضي غير المستغلة، لحين الفصل في القضايا المختلفة، وتفعيل البروتوكول الموقع سابقا الذي لم يتم تفعيله من قبل.



وأوضح "طه" أنه جاري عرض الموضوع على أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لوضع تصور لإعادة استخدام هذه الأراضي بالشكل الامثل بما يحقق عائدا تنمويا مشتركا، طبقا للقانون والصالح العام.



جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب حبشى جبر مدير عام املاك الدولة، وعادل البزاوى، مدير عام الشئون القانونية.