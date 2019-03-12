ضبط متهم بحوزته طبنجة ميري مسروقة في الفيوم

ألقى الرائد محمود الشرقاوي معاون مباحث قسم ثان الفيوم، برئاسة المقدم محمد دعبس رئيس المباحث، القبض على شخص حاصل على بكالوريوس تجارة، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن طبنجة 9 ملي ميري "كانت ضمن مسروقات عدد من الأسلحة النارية إبان يناير 2011".



كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث يفيد بتمكن قوة أمنية من وحدة مباحث قسم ثان من ضبط "ممدوح عبد الحليم محمد عاشور" 45 سنة حاصل علي بكالريوس تجارة ومقيم في منشاة البكري، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن طبنجة ميري 9 ملي تحمل ارقام 1400421 محرر عن سرقتها المحضر اللازم ضمن عدد من الأسلحة التي فقدت إبان أحداث يناير 2011.



تم التحفظ على السلاح المضبوط والقبض على المتهم، وتحرر له المحضر رقم 902 لسنة 2019 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.