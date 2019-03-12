انطلاق أولى الجلسات العلمية بمؤتمر تنمية محافظات جنوب الصعيد

انطلقت منذ قليل فعاليات أولى الجلسات العلمية بعنوان "التنمية والسياحة" في محافظات جنوب مصر، يترأس الجلسة الدكتور فهيم حجازي وكيل كلية الآثار جامعة سوهاج.



يأتي ذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العلمي الأول لتنمية محافظات جنوب الصعيد، والذي تنظمه جامعة سوهاج بالتعاون مع 3 جامعات أخرى خلال الفترة من 11-13 مارس الجاري، بقاعة المؤتمرات الكبرى لفندق إيزيس بمحافظة الأقصر.



وقال "حجازي" أن محاور الجلسة تعد من المحاور المهمة لتنمية السياحة في الصعيد وسيشارك في الجلسة ٧ ورقات بحثية من جامعات عربية منها العراق والأردن وسوريا والجزائر والسودان ومصر.



