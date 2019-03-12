اليوم.. عرض "Wrony - The Crows" بمركز سيماتك

يعرض مركز الفيلم البديل "سيماتك"، اليوم الثلاثاء، فيلمًا دراميًا بولنديًا تحت عنوان "Wrony - The Crows" أي "فروني - الغربان"، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.



يتتبع الفيلم معاناة فتاة في التاسعة من عمرها، تتعرض للإهمال التام من جانب أمها، لتقرر الهروب وهجر الأسرة تمامًا، وأيضًا خطف طفلة أخرى في الثالثة من عمرها، بحثًا عن السعادة.



والجدير بالذكر أنه على الرغم من أجواء الفيلم المربكة، فإنه لا يقع مطلقًا في فخ أفلام الرعب أو الفزع، بل إنه يبدو كرحلة حالمة وربما عاطفية في أوقات كثيرة.