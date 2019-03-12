أحمد مكى يعتذر عن بطولة فيلم "مشربتش من نيلها"

اعتذر الفنان أحمد مكى، عن القيام ببطولة فيلم "مشربتش من نيلها"، للمخرج سامح عبدالعزيز.



وكشف مصدر أن "مكى" اعتذر عن العمل بسبب انشغاله بتحضيرات فيلمه الجديد "عقد يعقد"، كما أن خلافًا بينه وبين الشركة المنتجة للفيلم على الأجر كان حائلًا أمام تعاقده على "مشربتش من نيلها"؛ رغم عدد من الجلسات التى جمعته بالمخرج سامح عبدالعزيز.



وتبحث الجهة المنتجة للعمل عن فنان آخر للقيام ببطولة الفيلم، الذى بدأ سامح عبدالعزيز تحضيراته منذ فترة، لبدء تصويره مطلع الشهر المقبل.



ويعقد سامح عبدالعزيز جلسات عمل مع الكاتب عمر طاهر والشركة المنتجة للوقوف على التفاصيل الخاصة بالعمل واختيار أبطال العمل، حيث من المتوقع أن يشارك العمل فى سباق عيد الفطر المقبل، ويحاكى الفيلم ويسرد عددًا من القصص خلال تجربته فى السجن.