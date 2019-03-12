إصابة شخصين في مشاجرة بسبب معاكسة السيدات بالخصوص

أصيب عاملي قمامة بطلقات نارية في مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الزرايب بالخصوص؛ بسبب معاكسة إحدى السيدات، ونقل المصابون إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من العقيد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص يفيد بحدوث مشاجرة ومصابين بالشارع التجاري بمنطقة الزرايب.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين حدوثها بين كل من "مختار. ح" مبلط سيراميك، و"على م ح" مبلط سيراميك، و"خلف ح ا" 29 عامل قمامة، وجميعهم من "عائلة المطايعة"، ومن "عائلة زيان" كل من: "صابر ا ز" عامل قمامة مصاب برش خرطوش بالكتف الأيمن، و"زيان ع ز" عامل قمامة مصاب برش خرطوش أسفل القدمين، و"محمد ع" عامل بفندق، وذلك لقيام الطرف الأول بمعاكسة إحدى السيدات من أقارب الطرف الثاني ولدى قيام الطرف الثانى بمعاتبتهم حدثت بينهم مشادة كلاميه تطورت لمشاجره تعدى خلالها كل طرف منهما على الآخر بالضرب وقيام الثانى بإحداث إصابة الرابع والخامس.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجره وبحوزة الثاني سلاح نارى فرد خرطوش وطلقتين، وبحوزة الخامس سلاح نارى فرد خرطوش و3 طلقات، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهما، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 8905 جنح قسم شرطة الخصوص وتولت النيابة العامة التحقيق.