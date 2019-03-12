المنظمة العربية تناقش أزمة اللامساواة في الوطن العربي بدورتها الـ40

تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان ثاني فعالياتها على هامش الدورة الـ٤٠ لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعنوان "المساواة والمواطنة في الوطن العربي"، ظهر اليوم بالأمم المتحدة في جنيف.



وتناقش الفعالية أزمة اللامساواة والتمييز في الوطن العربي الناجمة بالأساس عن إهدار حقوق الإنسان بما أدى لإهدار المواطنة، وهي الأزمة التي تعد أحد العناصر الرئيسية في اتساع رقعة الاضطراب الإقليمي وتهديد السلم الاجتماعي، وفي بعض الحالات تهدد بقاء الدولة الوطنية في بعض البلدان العربية.



تستمع اللجنة المداخلات موجزة من "محسن عوض" عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور "حافظ أبوسعدة" عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس المنظمة المصرية، والكاتب الصحفي "مجدي حلمي"، و"علاء شلبي" رئيس المنظمة العربية.



وتعمل الندوة على أساس الحوار التفاعلي الذي يشارك فيه مدافعون عن حقوق الإنسان في ستة بلدان عربية، ويتابع الحوار ممثلون عن الوفود الحكومية ومنظمات أممية.