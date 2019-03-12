سيامة كهنة جدد للخدمة بكنائس الإسكندرية

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم الثلاثاء، القداس الإلهي في الكاتدرائية الكبرى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادي النطرون، وتمم قداسته طقس سيامة ١٥ من الشمامسة الخدام في رتبة القسيسية للخدمة بكنائس الإسكندرية.



وشارك في صلوات القداس والسيامة من أحبار الكنيسة، من بينهم الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي والآباء أساقفة القطاعات الرعوية بالإسكندرية، نيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية، ونيافة الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب ونيافة الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وعدد من كهنة الإسكندريةوجمهور غفير من شعبها.



يذكر أن البابا كان قد سام في أول أيام الصوم الأربعيني المقدس، الإثنين ٤ مارس الجاري، ١١ كاهنًا للخدمة ببعض القطاعات الرعوية بالقاهرة، بالإضافة إلى اثنين آخرين لأمريكا واليونان.