الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، أربعة عشر مواطنا فلسطينيا خلال اقتحامها عدة مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.



وزعمت قوات الاحتلال الاسرائيلي أنّها عثرت على 3 قطع أسلحة في نابلس عقب إطلاق النار الذي تعرضت لها سيارة تقل عناصر حراسة قرب مستوطنة "ارائيل" جنوب نابلس.



وأكد نادي الاسير الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن بيت لحم والخليل ونابلس والبيرة وقلقيلية ورام الله، واعتقلت المواطنين الاربعة عشر بزعم أنهم مطلوبون.