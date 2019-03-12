القاهرة : الثلاثاء 12 مارس 2019
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الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:45 ص

ضبط 4233 مخالفة متنوعة بالجيزة

ضبط 4233 مخالفة متنوعة
dostor.org/2549674

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عدة حملات على الطرق والمحاور الرئيسية لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.

وأسفرت الحملة التي قادها ضباط الإدارة على مدار الـ24 ساعة المنقضية، عن ضبط 4233 مخالفة متنوعة شملت "انتظار خاطئ، بدون رخصة تسيير، بدون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكبارى، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث فى المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة".

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