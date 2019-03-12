في 4 خطوات.. طريقة عمل البانية المشوي بالفرن

لم يقتصر عمل البانية على قليه في الزيت فقط، وإنما يحضر بأكثر من طريقة لذا سنقدم طريقة خاصة للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا معينا لإنقاص الوزن، وذلك من خلال شويه في الفرن.



المقادير:

- صدور فراخ.

- بصل.

- ثوم.

- فلفل أخضر.

- بقسماط.

- زيت.

- كاري.

- زبادي.

- ملح.

- فلفل أسود.



طريقة التحضير:

1- في الكبة، يوضع البصل والثوم والفلفل الأخضر مع الملح والفلفل الأسود ويفرغ محتوياتها بعد الخلط في إناء واسع.

2- يضاف الكاري والزبادي إلى الخليط ويقلب جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات.

3- تضاف صدور الدجاج إلى التتبيلة وتترك في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة.

4- في صينية بالقليل من الزيت، يوضع البانية في البقسماط وترص جانبا وتترك في الفرن حتى تنضج من الوجهين.