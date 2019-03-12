كثافات مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية، ظهور كثافات مرورية بمعظم المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة، وذلك وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية، لسحب الكثافات وضبط حركة المرور.



ظهرت التكدسات المرورية أعلى الطريق الدائري من وصلة المريوطية للمنيب، ثم استمرت الكثافات نحو التجمع الخامس، كما شهد طريق كورنيش النيل باتجاه قصر العيني زحاما مروريا.



وشهدت منطقة رمسيس زحاما مروريا خاصة اتجاه مدينة نصر في المسافة من الميدان وغمرة والدموداش حتى كوبري العباسية، وشهد كوبري أكتوبر شللا مروريا اتجاه مدينة نصر، وكذلك الأمر بكوبري ١٥ مايو اتجاه أماكن القاهرة.



وتباطأت حركة السير أعلى محور ٢٦ يوليو اتجاه ميدان لبنان، كما ظهرت كثافات مرورية بالطريق الدائري في الاتجاه من المنيب إلى الأوتوستراد، وكذلك من مؤسسة الزكاة إلى نفق السلام، بينما شهد طريق صلاح سالم زحاما متحركا في الاتجاهين وخاصة منطقة نفق العروبة.



كما شهد جسر السويس تكدسات مرورية عالية تحديدا منطقة الألف مسكن حتى طريق الإسماعيلية، واستمرت الكثافات بمحور جوزيف تيتو ونفق الأزهر.



وفي محافظة الجيزة، شهد كوبري الدقي كثافات مرورية، وكذلك شارع الهرم، زحاما مروريا من منطقة ميدان الرماية وحتى نفق الجيزة واستمرت حتى مطلع كوبري الجيزة المعدني، وامتدت حتى محيط جامعة القاهرة وكوبري صفط اللبن، وكذلك شارع فيصل شهد بعض الكثافات من منطقة الطوابق وحتى أول كوبري فيصل، وكانت الكثافات كبيرة في شارع جامعة الدول العربية ومنطقة المهندسين بسبب أعمال المترو، كما أعادت الإدارة فتح الطريق الساحلي بعد زوال الشبورة وكثفت الإدارة العامة للمرور من خدماتها لسحب الكثافات وتيسير الحركة المرورية.