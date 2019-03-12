لاعب كرة القدم البحرينى حكيم العريبى يحصل على الجنسية الأسترالية

أفادت وسائل إعلام أسترالية بأن لاعب كرة القدم البحريني المولد حكيم العريبي، حصل رسميا على الجنسية الأسترالية اليوم الثلاثاء.



ونقلت التقارير عن العريبي القول للصحفيين، بعد مراسم في ملبورن: "أنا الآن أسترالي... أشعر بسعادة غامرة لحصولي على المواطنة، وأشعر بسعادة غامرة لكوني في أمان".



وكان اللاعب 25 عاما، قد فر إلى أستراليا عام 2014 وتم الاعتراف به رسميا كلاجئ.



وجرى إلقاء القبض عليه في بانكوك خلال عطلة عائلية في نوفمبر الماضي بناء على مذكرة توقيف من السلطات البحرينية.