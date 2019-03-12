القاهرة : الثلاثاء 12 مارس 2019
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الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:13 ص

صحيفة ديلي اكسبرس: ايفانكا ترامب تدخلت في مسألة طرد "تيلرسون"

ايفانكا ترامب
ايفانكا ترامب
أمينة ذكي
dostor.org/2549655

صدر كتاب مؤخر بتوقيع من الكاتبة الصحفية فيكي وارد "كوشنر إنك"، يوضح المزيد من الأمور التي تقوم بها أسرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويبدو أن ممارسات أسرة ترامب لاتختلف كثيرا عن ممارسات ترامب الأب، وفقا لصحيفة ديلي اكسبرس.

فقد ذكرت الكاتبة في كتابها الجديد، أن إيفانكا ترامب ابنه الرئيس دونالد ترامب، طلبت بشكل متكرر السفر على متن طائرات تابعة للقوات الجوية، حتى عندما كان هناك ظروف عادية لاتتطلب ركوب طائرات تابعة للقوات الجوية، ولكن هذا الأمر رفضه تماما، وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، الذي طُرد من الخدمة في مارس 2018، ويبدو أنه تم طرده بناءا على طلبات إيفانكا.

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