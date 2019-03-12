تشكيل يوفنتوس واتلتيكو مدريد اليوم 12-3-2019 في دوري أبطال أوروبا

سيلتقي يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد في الساعة 10 مساءً على ملعب أليانز أرينا في تورينو بإيطاليا ، في المحطة الأخيرة من نهائي دوري أبطال أوروبا.

من المتوقع أن يلعب ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس في المباراة يوم الأربعاء مع فريق يتألف من فوجيتش تشيزني في حارس المرمى أليكس ساندرو - جيورجيو كيليني - دانييلي روجاني - كانسيلو - بليز ماتودي - ميرامي بيانيتش - رودريغو بنتانكور - رودريغو بينتانكور - كريستيانو رونالدو - ماريو مانزويك - باولو Deepala.





من ناحية أخرى ، من المتوقع أن يلتقي دييجو سيموني مدرب أتليتيكو مدريد في مباراة اليوم مع يان أبلاك في حارس المرمى - فيليبي لويس - دييجو جودن - راؤول خيمينيز - سانتياغو أرياس - توماس ليمار - كوكي - رودري - ساول نييز - أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا .





يحتاج يوفنتوس إلى الفوز بثلاث اهداف لمواصلة حملته في دوري أبطال أوروبا ، في حين أن أتلتيكو مدريد لديه تعادل سلبي ، أو خسارة إيجابية بهدف واحد ، وهزيمة 1-0 في الدور ربع النهائي.





انتهت مباراة الذهاب بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس ، والتي أقيمت على ملعب "واندا متروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية "مدريد" ، بفوز أتلتيكو مدريد 2-0.