القاهرة : الثلاثاء 12 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:11 م

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
رياضة
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:50 ص

تشكيل يوفنتوس واتلتيكو مدريد اليوم 12-3-2019 في دوري أبطال أوروبا

تشكيل يوفنتوس واتلتيكو مدريد اليوم 12-3-2019 في دوري أبطال أوروبا

تشكيل يوفنتوس واتلتيكو
dostor.org/2549648

سيلتقي يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد في الساعة 10 مساءً على ملعب أليانز أرينا في تورينو بإيطاليا ، في المحطة الأخيرة من نهائي دوري أبطال أوروبا.

موقع "Goal" عالم تشكيلة البداية المتوقعة ليوفنتوس وأتلتيكو مدريد في مباراة اليوم.

تشكيل مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد

من المتوقع أن يلعب ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس في المباراة يوم الأربعاء مع فريق يتألف من فوجيتش تشيزني في حارس المرمى أليكس ساندرو - جيورجيو كيليني - دانييلي روجاني - كانسيلو - بليز ماتودي - ميرامي بيانيتش - رودريغو بنتانكور - رودريغو بينتانكور - كريستيانو رونالدو - ماريو مانزويك - باولو Deepala.

من ناحية أخرى ، من المتوقع أن يلتقي دييجو سيموني مدرب أتليتيكو مدريد في مباراة اليوم مع يان أبلاك في حارس المرمى - فيليبي لويس - دييجو جودن - راؤول خيمينيز - سانتياغو أرياس - توماس ليمار - كوكي - رودري - ساول نييز - أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا .

يحتاج يوفنتوس إلى الفوز بثلاث اهداف لمواصلة حملته في دوري أبطال أوروبا ، في حين أن أتلتيكو مدريد لديه تعادل سلبي ، أو خسارة إيجابية بهدف واحد ، وهزيمة 1-0 في الدور ربع النهائي.

انتهت مباراة الذهاب بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس ، والتي أقيمت على ملعب "واندا متروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية "مدريد" ، بفوز أتلتيكو مدريد 2-0.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ أقل من شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهر

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهر

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهر

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

منذ أقل من شهر

بيراميدز يقسو على سموحة برباعية نظيفة

الآن

اتحاد الصحفيين الألمان يدعو برلين لإجراءات صارمة ضد تركيا

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا

الجيش اليمنى يطهر جيوب الحوثيين بين "باقم" و"مجز"

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

ads
الأكثر قراءة

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

تعرف على أسعار تذاكر حفل محمد رمضان بالتجمع الخامس

الأهلى يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك

شاهد عيان: "رهان" وراء ظهور فيديوهات "عنتيل المحلة الجديد"

ألبومات الصور

بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وحى وسط لتعليم الصناعات بالإسكندرية

بالصور.. محافظ دمياط تتفقد مستشفى السرو المركزى

محافظ الوادى الجديد يشارك فى حفل خليفة الدولى لنخيل التمر

"عزيز" يصطحب سفير "كازاخستان" فى زيارة لمتحف سوهاج القومى

رياضة

لاعب كرة القدم البحرينى حكيم العريبى يحصل على الجنسية الأسترالية

تشكيل يوفنتوس واتلتيكو مدريد اليوم 12-3-2019 في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة مانشستر سيتى ضد شالكة والقنوات الناقلة

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

تعرف على أسعار تذاكر حفل محمد رمضان بالتجمع الخامس

الأهلى يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك

شاهد عيان: "رهان" وراء ظهور فيديوهات "عنتيل المحلة الجديد"

ads
كشكول

8 طرق لتخفيف ملابس طفلك مع اقتراب فصل الربيع

"المدارس اليابانية" سنة أولي تجارب .. وأولياء الأمور: تحسن ملحوظ في التيرم الثاني

انفوجراف.. 26 جامعة تشارك بالأوليميباد الإفريقية

اليوم.. افتتاح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية بالأزهر

مشروع للدعم المعنوي و النفسي لطلبة المدن الجامعية بجامعة عين شمس

الأمصار

بعد انسحابه من الانتخابات.. فرنسا ترحب بقرار بوتفليقه

الشارع الجزائري يحتفل بانسحاب بوتفليقة من الانتخابات "صور"

بعد فضيحة الفساد.. البريطانيون يطالبون بسحب كأس العالم 2022 من قطر

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل بن بدر

قبل انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.. بريكست يحتاج معجزة لانقاذه

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

السجن 6 سنوات لمراهق سرق ملابس نسائية في نيجيريا

5 قطارات تتعطل عن العمل يوميا في البرتغال

افتتاح مقهى للأمهات فقط في رومانيا

مباريات
الصحة

المكملات الغذائية تعزز نمو الرضع المبتسرين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎