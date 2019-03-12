جلوبال تايمز: كوريا الشمالية تحد من عدد الزوار الأجانب

تبدأ سلطات كوريا الشمالية- اعتبارا من الأسبوع المقبل- تقييد تدفق الزوار الأجانب، وذلك في الوقت الذي تقاوم فيه لمواجهة الزيادة في عدد السياح بعد أول قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية العام الماضي.



ونقلت صحيفة جلوبال تايمز الصينية عن مصدر كوري شمالي مسئول قوله " إن السلطات المعنية تخطط لتقييد عدد زوار البلاد إلى 1000 زائر يوميا ابتداءً من يوم الاثنين المقبل"، مشيرا إلي أن عدد الزوار الأجانب لبلاده بلغ ذروته في الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام الماضي، بمتوسط حوالي 1800 زائر يوميا.



وأشارت الصحيفة - في تقرير لها - إلي أن الزيادة في عدد الزوار الأجانب لكوريا الشمالية جاءت بعد أول قمة على الإطلاق بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو الماضي في سنغافورة، والتي قال مراقبون إنها جذبت الانتباه إلى الدولة المنعزلة.



وتابع التقرير أنه على إثر الطفرة السياحية غير المتوقعة، كان التقييد المزعوم بسبب تواضع قدرة كوريا الشمالية في استقبال الزوار، وينبغي ألا يُنظر إلى ذلك كإشارة على أن البلاد تغلق أبوابها، نظرا إلى إشارات الانفتاح التي أظهرتها منذ العام الماضي.

