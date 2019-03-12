نجم: ملتقى الشباب بأسوان يهدف لتبادل الخبرات بين العرب والأفارقة

قالت السفيرة د.نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقي، إن ملتقى الشباب العربي والأفريقي، الذى يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 16 مارس الحالي بأسوان، يعتبر منصة للشباب من المنطقتين لتبادل الخبرات، حيث ستتم إتاحة الفرصة للمشاركين لمناقشة مُختلَف الموضوعات التي تهم كل من الشباب العربي والأفريقي من أجل تعزيز التعاون بين الدول العربية والأفريقية.



وأضافت نجم - عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء - أنه من المقرر أن تلقى كلمة فى افتتاح الملتقى الذى يأتى تنفيذًا لإحدى توصيات منتدى شباب العالم 2018، والتي نصّت على إقامة منصة تفاعلية ومنبر للشباب العربي والأفريقي لمناقشة التحديات المهمة التي تواجه كلا المنطقتين، على أن تُعقَد في مدينة أسوان، عاصمة الشباب الأفريقي.



وأوضحت أن فعاليات الملتقى تشمل العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل والمائدة المستديرة التي من شأنها سدّ الفجوة بين القادة من الشباب الواعدين وبين صُنّاع القرار والسياسيين والخبراء من مختلَف المجالات لصياغة رؤية شبابية من أجل مستقبل أفضل.



وأشارت إلى أن الملتقى - الذى يستمر حتى 18 مارس الحالي - يرى أن الشباب في المنطقة العربية وأفريقيا يجمعهم الكثير من التاريخ، بالإضافة إلى الظروف الحالية، وهو ما يجعل التعاون بينهم ضرورة لتنمية بلادهم، كما يجد الملتقى أن الشباب العربي والأفريقي قادر على صياغة رؤية واعدة للتكامل بين القارة الأفريقية والعالم العربي.