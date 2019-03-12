موسكو تحذر من عواقب وخيمة لانسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ

اعتبر سفير روسيا لدى أمريكا، أناتولي أنطونوف، أن انسحاب واشنطن من معاهدة إزالة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، قد يؤثر على العلاقات الروسية الأمريكية بشكل سلبي، وعلى العالم أجمع.



وقال السفير اليوم الثلاثاء بحسب ما نقلت عنه وكالة نوفوستي الروسية: "أؤكد أننا قمنا بكل ما يمكن القيام به للحفاظ على المعاهدة (التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى) لأهميتها، وضرورتها أيضا للاستقرار في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم".



وأضاف: "أعتقد أن عواقب نسف هذه المعاهدة يمكن أن تكون وخيمة".



وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعلق التزامها بمعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، حتى تمتثل روسيا للمعاهدة، وذلك خلال 60 يومًا، وردت روسيا بالمثل، وأوعز الكرملين ببدء العمل على إنتاج صواريخ جديدة، بينها صواريخ أسرع من الصوت.