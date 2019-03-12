الطيران العمانى يتوجس من "بوينج 737-800 ماكس"

أعلن الطيران العماني أنه يتابع عن كثب كافة المستجدات المتعلقة بطائرة "بوينج 737-800 ماكس" بعد كارثة سقوط طائرة من هذا الطراز في إثيوبيا الأحد الماضي، والتي أودت بحياة 157 شخصا.



وقال طيران سلطنة عُمان في بيان له أمس الاثنين على صفحته الرسمية في "تويتر"، إنه تم التواصل مع شركة "بوينج" وشركات الطيران الأخرى لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تداعيات لتشغيل طائرات من نفس طراز الطائرة الإثيوبية المنكوبة.



وأكد أن "سلامة المسافرين والموظفين تبقى هي محور اهتماماته الرئيسية".



وفي وقت سابق، قررت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية وقف الرحلات التجارية لطائراتها من طراز "بوينج 737-800 ماكس" التي كانت تربط المغرب بباريس ولندن وبرشلونة.



كما سبق أن أعلنت شركات طيران في كل من الصين وإثيوبيا وإندونيسيا وقف استخدام هذا الطراز من الطائرات على خلفية سقوط طائرة شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.