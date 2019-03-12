واشنطن تقرر سحب ما تبقى من موظفيها الدبلوماسيين فى فنزويلا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن بلادة ستسحب الأسبوع الجاري كل من تبقى من موظفيها الدبلوماسيين في فنزويلا لأن وجودهم هناك يحد من سياسة الولايات المتحدة.



وقالت الخارجية في بيان "مثلما كان الحال مع قرار 24 يناير لسحب كل الرعايا وخفض عدد موظفي السفارة إلى الحد الأدنى، فإن هذا القرار يعكس الوضع المتدهور في فنزويلا بالإضافة إلى الاستنتاج بأن الوجود الدبلوماسي الأمريكي في السفارة بات يشكل ضغطا على السياسة الأمريكية".



وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في يناير الماضي، إغلاق سفارة بلاده وكل قنصلياتها في الولايات المتحدة بعدما قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن التي اعترفت بالمعارض خوان جوايدو رئيسا بالوكالة، في حين سحبت واشنطن بدورها دبلوماسييها "غير الأساسيين" في فنزويلا.