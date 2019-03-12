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الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:20 ص

اعتقال شخصين بتهمة تخريب نظام الطاقة فى فنزويلا

نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
عبير سليم
dostor.org/2549616

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتقال شخصين للاشتباه بهما بتخريب نظام الطاقة في البلاد.

وقال مادورو بحسب ما تداولته بعض المواقع الإعلامية: "ألقينا القبض على شخصين، حاولا تخريب نظام الاتصالات في غوري، لتعطيل عملية إعادة (التيار الكهربائي)، ويتم استجوابهما".

وتعرض 23 إقليما من أقاليم فنزويلا لانقطاع إمدادات الطاقة يوم الخميس الماضي، وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية أن حالة الإظلام نجمت عن حادث في محطة "سيمون بوليفار" للطاقة الكهرومائية، واصفة الأمر بأنه عمل تخريبي ويمثل جزء من حرب الطاقة ضد فنزويلا.

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