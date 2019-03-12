واشنطن مستعدة للمحادثات مع كوريا الشمالية وسط العقوبات المستمرة

قال كبير المفاوضين الأمريكيين «إن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة للحوار مع كوريا الشمالية على الرغم من انهيار قمة الشهر الماضي وسوف تضغط للتوصل إلى اتفاق لنزع السلاح النووي بينما تبقي على العقوبات سارية»، حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية للأنباء، اليوم الثلاثاء.



وأوضح الممثل الخاص للولايات المتحدة لكوريا الشمالية،عن المفاوضات اليومية مع بيونج يانج، ستيفن بيجون، في مؤتمر نووي استضافته مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي المسؤول، أمس، أن الولايات المتحدة تسعى إلى القضاء على جميع أسلحة الدمار الشامل في الشمال، وليس فقط الأسلحة النووية.



وأشار إلى إنه واثق من استئناف المحادثات مع مرور الوقت لأن نتيجة الفشل ستكون "مهولة " لكلا الجانبين.



ولم يعترف أي من الطرفين بأي اتصال منذ أن خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون من قمتهما الثانية في هانوي بفيتنام يومي 27 و28 فبراير من دون أي اتفاق.