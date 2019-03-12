"دعم المشروعات النسائية".. ندوة بدار كتب طنطا

تنظم دار الكتب بطنطا والتابعة لفرع ثقافة الغربية ندوة تثقيفية، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "دعم المشروعات النسائية"، وذلك بمقر الدار بشارع المتحف بمدينة طنطا.



ويحاضر بفعاليات الندوة الدكتورة سالي إبراهيم، عضو الجمعية العلمية للإرشاد الزراعي، ويديرها مسئولي دار الكتب، وتقام فعاليات الندوة بمشاركة جمهور المواطنين ورواد الدار والعاملين بالمصالح الحكومية وممثلي منظمات المجتمع المدني ولفيف من المختصين بشأن هذا الصدد.



وكانت الدار قد نظمت فعالية تثقيفية لمناقشة كتاب "دفاع عن المرأة"، يوم الأحد لماضى، وذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة، فى مارس الجارى، وحاضر فيها الشاعر والأديب مصطفى منصور، رئيس نادي أدب طنطا الأسبق،وقام بشرح الكتاب وتبسيطه للحضور، ومنح الحضور فرصة للتعرف ببساطة على محتويات الكتاب.