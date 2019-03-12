دورة تدريبية فى "مكافحة العدوى" بمستشفى المنشاوى بطنطا

تطلق لجنة التدريب بمستشفى المنشاوي العام بطنطا، بقيادة مدير المستشفى الدكتور محمد جابر، اليوم الثلاثاء، فعاليات دورة تدريبية في "مكافحة العدوى"، وذلك بالتعاون مع لجنة مكافحة العدوى بالمستشفى وإدارة التدريب بمديرية الشئون الصحية بالغربية.



تقام الدورة على مدار 3 أيام بقاعة المحاضرات بمستشفى المنشاوي العام بطنطا، وهي معتمدة للترقية لأفراد هيئة التمريض والمشاركة بها مجانية وتستهدف التوعية والتثقيف ورفع كفاءة أعضاء هيئة التمريض حول الطرق الصحيحة لمكافحة العدوى.



وأشار الدكتور محمد جابر، مدير مستشفى المنشاوي العام بطنطا، إلى أن الدورة ستقام بقاعة المحاضرات بالمستشفى، وأنها تأتى ضمن مجموعة من الدورات والندوات وورش العمل من أجل رفع المستوى المهنى والثقافى والعملى لكافة العاملين بالمستشفى، سعيًا لتوفير أفضل مستويات الخدمة للمواطن وحرصًا على الصحة العامة والنفسية للمترددين.